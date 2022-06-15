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Gümüşhane'de trafik kazasında ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı

15.06.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de trafik kazasında ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren avukatın cenazesi toprağa verildi.

Avukat Hüsna Turhan (28) için Kelkit Küçük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Gümüşhane Barosu Başkanı Metin Aslan, Bayburt Barosu Başkanı Serkan Pekmezci, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel, MHP MYK Üyesi Musa Küçük, siyasi parti temsilcileri, avukatlar ve vatandaşlar katıldı.

Turhan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Hüsna Turhan (28) yönetimindeki 29 AAJ 026 plakalı otomobil, dün Kılıçtaşı köyü girişinde yol kenarındaki ağaçlara çarpmış, ağır yaralanan Turhan Kelkit Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kelkit'te avukatlık yapan Turhan'ın, Şiran ilçesindeki bir duruşmadan döndüğü sırada kaza geçirdiği belirlenmişti.

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trafik kazası Gümüşhane

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