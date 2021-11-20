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Gümüşhane'de tünel duvarına çarpan tankerin sürücüsü öldü

20.11.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de tünel duvarına çarpan tankerin sürücüsü öldü

Gümüşhane'de tankerin tünel duvarına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Bayburt'tan Trabzon istikametine seyir halindeki Nedim Köse (47) idaresindeki 24 DR 138 plakalı akaryakıt tankeri, T4 Tüneli girişindeki katılım şeridinde duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle boş olan akaryakıt tankerinden fırlayan Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Köse'nin cenazesi, incelemenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan tünel, tankerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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