YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Gümüşhane'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

25.06.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Söğütlü beldesinde Fikri Yücer'in (63) kullandığı 29 AY 809 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce otomobilden çıkarılan sürücü ile araçtaki Furkan Yücer, ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fikri Yücer, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gümüşhane'de arazide Rus yapımı İHA bulunduGümüşhane'de arazide Rus yapımı İHA bulundu
Antalya'da tomruk yüklü kamyon Alara Çayı'na devrildi, bir kişi suda kaybolduAntalya'da tomruk yüklü kamyon Alara Çayı'na devrildi, bir kişi suda kayboldu
Balıkesir'de arazide silahla vurulmuş biri kadın iki kişinin cesetleri bulunduBalıkesir'de arazide silahla vurulmuş biri kadın iki kişinin cesetleri bulundu
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane

Gümüşhane Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
02:48
Sabah
04:46
Öğle
12:30
İkindi
16:29
Akşam
20:04
Yatsı
21:53
Gümüşhane ECZANELER
Gümüşhane ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.