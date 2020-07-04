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Gümüşhane’de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 04.07.2020 23:20 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin en büyük köylerinden birisi olan Salyazı köyünde yıldırım düşmesi sonucu 4 dairenin çatısı küle döndü.Edinilen bilgiye göre Köse ilçesine bağlı Belde Belediyesi iken köye dönen ve Gümüşhane’nin en kalabalık köylerinden birisi olan Salyazı köyünün Hürriyet Mahallesinde bulunan bir elektrik direğine öğle saatlerinde yıldırım isabet etti.Olayın ardından yıldırımın düştüğü elektrik direğinden 4 hanenin oturduğu eski Belediye lojmanının çatı katındaki kablolarda kısa devre oluşunca çatı birden bire tutuştu.Kelkit Belediyesi, Köse Belediyesi ve Bayburt’un Demirözü Belediyesi İtfaiye ekipleriyle köylülerin de iş makinesi ve sulama aracıyla müdahale ettiği yangın 1 saatte kontrol altına alınabildi.Yangın sonucunda Vedat Ayyıldız, Naci Uçar, Dursun Dilek ve Yaşar Tunç isimli vatandaşların oturduğu binanın çatısı küle dönerken, yangının İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu evlere sıçramaması büyük bir faciayı önledi.

Gümüşhane’nin en büyük köylerinden birisi olan Salyazı köyünde yıldırım düşmesi sonucu 4 dairenin çatısı küle döndü.
Edinilen bilgiye göre Köse ilçesine bağlı Belde Belediyesi iken köye dönen ve Gümüşhane’nin en kalabalık köylerinden birisi olan Salyazı köyünün Hürriyet Mahallesinde bulunan bir elektrik direğine öğle saatlerinde yıldırım isabet etti.
Olayın ardından yıldırımın düştüğü elektrik direğinden 4 hanenin oturduğu eski Belediye lojmanının çatı katındaki kablolarda kısa devre oluşunca çatı birden bire tutuştu.
Kelkit Belediyesi, Köse Belediyesi ve Bayburt’un Demirözü Belediyesi İtfaiye ekipleriyle köylülerin de iş makinesi ve sulama aracıyla müdahale ettiği yangın 1 saatte kontrol altına alınabildi.
Yangın sonucunda Vedat Ayyıldız, Naci Uçar, Dursun Dilek ve Yaşar Tunç isimli vatandaşların oturduğu binanın çatısı küle dönerken, yangının İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu evlere sıçramaması büyük bir faciayı önledi.

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