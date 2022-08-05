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Gümüşhaneli güvenlik görevlisi emekliğini resim yaparak geçiriyor

05.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

65 yaşındaki Fikret Bozkır: - "Burada resme ilgi duyan kardeşimiz olursa seve seve, para almadan bir şeyler öğretmeye çalışırım"

MUHAMMET ÇELİK - Gümüşhaneli Fikret Bozkır, emekli olduktan sonra tüm zamanını çocukluk hayali olan ressamlıkla doldurdu.

Küçük yaşlardan itibaren resme ilgi duyan Bozkır, özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışırken bir yandan da resim yapmaya devam etti.

Hızlı ve kolay resim yapmayı öğreten ünlü ressam Bob Ross'un televizyon programlarını izleyerek kendisini geliştirmeye çalışan Bozkır, görev yaptığı banka şubesinin kapatılması üzerine 1992'de ailesiyle tayin edildiği İstanbul'a yerleşti.

3 çocuk babası Bozkır, Youtube'da videolar izlemenin yanı sıra İsmet Çabuk'tan karakalem, Senan Eynullayev'den yağlı boya dersleri aldı. 2002'de emekli olunca resme daha çok yoğunlaşan Bozkır, yaptığı Yeşilçam, Hollywood yıldızları ve siyasilere ait portre çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

65 yaşındaki Bozkır, AA muhabirine, resim yapmaya 11-12 yaşlarında başladığını söyledi.

Gümüşhane'de resim konusunda kendisini pek ilerletemediğini ancak İstanbul'a gittikten sonra iyi ustalarla çalışma imkanı yakaladığını belirten Bozkır, kuru fırça ve yağlı boya tekniklerinde kendini oldukça geliştirdiğini anlattı.

Bozkır, öğreneceği daha çok teknik olduğunu vurgulayarak, "Bu işin zirvesi yok, ne kadar öğrenirsen o kadar kendini geliştirirsin." dedi.

Yazın resim malzemelerini alarak Gümüşhane'ye geldiğini ifade eden Bozkır, "Burada isteyen kardeşlerimin portrelerini yapıyorum. Kuru fırça portre, yağlı boya manzara, yağlı boya portre gibi her türlü resim yapıyorum. Hemen hemen bütün siyasilerin, Yeşilçam ve Hollywood artistlerinin, akrabaların, isteyenlerin aile fotoğraflarını, portrelerini çok yaptım." diye konuştu.

Yağlı boya, kuru fırça tekniğiyle çok sayıda resim yaptığını kaydeden Bozkır, "Yaptığım resmi eğer benzetebiliyorsam, 'Budur.' diyorsam, o kişiye hediye ediyorum. Bir resmi bitirdiğim zaman, resim güzel olunca seviniyorum." ifadelerini kullandı.

Fikret Bozkır, kendisi gibi resme ilgi duyanlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Burada resme ilgi duyan kardeşimiz olursa seve seve, para almadan bir şeyler öğretmeye çalışırım. Resim yapanlara da tavsiyem ağır ağır, dikkatli şekilde resim yapmaları. Detaylara çok dikkat etmeleri lazım. Ben detaylara çok dikkat ediyorum. Mesela yüzde bir çizgi, gözün içinde bir renk… Bunlara dikkat etmezsen resim benzemez. Bu işte olmazsa olmaz, ustadan bu işin tekniğini öğreneceksin."

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