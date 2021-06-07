YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane'nin cam seyir terasına bu yıl 200 bin ziyaretçi bekleniyor

Gümüşhane'nin cam seyir terasına bu yıl 200 bin ziyaretçi bekleniyor

07.06.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Torul Kalesi'nin bulunduğu alanda, yerden 240 metre yüksekliğiyle ziyaretçilerini heyecanlandıran cam seyir terası, açıldığı 2018'den bu yana 500 bin kişiyi ağırladı - Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir: - "Bu yıl sonuna kadar toplamda 650-700 bin ziyaretçi hedefine ulaşmayı bekliyoruz"

VEYSEL KARA - Gümüşhane'de tarihi Torul Kalesi'nin bulunduğu alanda 240 metre yükseklikte yapılan cam seyir terasına bu yıl 200 bin ziyaretçi bekleniyor.

Zigana ve Sarıç dağlarına karşı kurulan, 50 kişinin aynı anda seyir yapabildiği teras, 2018'de hizmete girdi.

Terasa, çevre illerden gelen ziyaretçilerin yanı sıra doğa turizmi için Doğu Karadeniz'i tercih eden yabancı turistler de ilgi gösteriyor. Yükseklik korkusu olanların heyecan yaşadığı terasta ziyaretçiler, özçekim yapıyor, manzaranın keyfini çıkarıyor.

Hizmete açıldığından bu yana 500 bin ziyaretçinin çıktığı terasın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşmeyle bu yıl 200 bin kişiyi ağırlaması öngörülüyor.

- "Bölgeye gelen yabancı turistler terasa uğramadan gitmiyor"

Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir AA muhabirine, cam seyir terasının bölge için önemli bir turizm noktası olduğunu söyledi.

Terasın gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını dile getiren Özdemir, gelen ziyaretçilere farklı turistik aktiviteler sunmak istediklerini aktardı.

Özdemir, adrenalin tutkunlarının terasa özel bir ilgisi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yükseklik korkusu olan insanların burada sürünerek camda yürüdüklerine şahit oldum. Türkiye'nin en yüksek cam seyir teraslarından birine sahibiz. Buradaki adrenalini ve çeşitliliği artırmak adına Avrupa Birliği projesi kapsamında zipline projesi (yüksek bir noktadan alçak bir noktaya bağlanmış çelik halata asılarak kayma) hazırladık. 850 metre uzunluğunda düşünülen zipline hattı ile ziyaretçilere farklı deneyimler de sunacağız. Projemizin değerlendirmesi bitti, sonuçlarını bekliyoruz."

Bölgeye gelen yabancı turistlerin Torul Kalesi Cam Seyir Terası'na uğramadan kentten ayrılmadığını ifade eden Özdemir, "Pandemi insanlarımızı yordu ve eve kapadı. Normalleşme ile birlikte yüksek sayıda ziyaretçi bekliyoruz. Şimdiye kadar cam seyir terasını yarım milyon insan ziyaret etti. Bu yıl sonuna kadar 650-700 bin ziyaretçi hedefine ulaşmayı bekliyoruz." diye konuştu.

- "Yüksekten dağları, manzarayı izlemek keyif verici"

Çocuklarıyla Erzincan'dan gelen Taner Yener de Trabzon ve Rize gezisinin ardından Torul Kalesi'ne gelerek cam terası görmek istediklerini söyledi.

Cam terası "heyecan uyandıran bir yer" olarak tanımlayan Yener, "Biraz korku var ama alıştık. Yapanların emeğine sağlık. Askerde helikoptere binmiştim. Onun dışında en yüksek çıktığım nokta burası. Yüksekten dağları, manzarayı izlemek keyif verici." dedi.

Ailesiyle Trabzon'dan gelen Fadime Samas da alanın çok güzel bir manzaraya sahip olduğunu, ilk kez bu kadar yükseğe çıktığını, bu yüzden de başta korktuğunu anlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deterjanlı suyla gözü yıkamak tedavi eder mi? Bu belirtiye dikkat! Deterjanlı suyla gözü yıkamak tedavi eder mi? Bu belirtiye dikkat!
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Torul'da haftada bir gün yarım saat kitap okuma sessizliği yaşanıyorTorul'da haftada bir gün yarım saat kitap okuma sessizliği yaşanıyor
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane

Gümüşhane Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazartesi

İmsak
02:49
Sabah
04:45
Öğle
12:26
İkindi
16:24
Akşam
19:57
Yatsı
21:44

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazartesi

Elif Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Gümüşhane ECZANELER
Gümüşhane ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.