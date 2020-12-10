SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı

FUTBOL HABERLERİ  | 10.12.2020 13:46 | Son Güncelleme

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıda yaralandı. Olay, saat 19:00 sıralarında Gümüşhanespor Tesisleri’nde meydana geldi. Tesislere gelen 2 kişi başkan Olgun'la görüşmek istedi. Makam odasına giren 2 kişi tartıştığı Olgun'a tabancayla ateş etti.

Olayda vücuduna kurşun isabet eden Olgun ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken, Olgun kulüp çalışanlarınca Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olgun'un hayati tehlikesi sürüyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar... Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar...
Efsane futbolcu hayatını kaybettiEfsane futbolcu hayatını kaybetti
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor
Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor
Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!
Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Fenerbahçe'den transfer bombası
Fenerbahçe'den transfer bombası
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Türk futboluna acı haber
Türk futboluna acı haber
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Ağaoğlu'ndan şok hareket! Stadı terk etti...
Ağaoğlu'ndan şok hareket! Stadı terk etti...
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
''Dekolte giymeyi seviyorum''
''Dekolte giymeyi seviyorum''
Havada bulut, şampiyonluğu unut
Havada bulut, şampiyonluğu unut
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
İtalyan efsane futbolcu Paolo Rossi hayatını kaybetti
Efsane futbolcu hayatını kaybetti
Yılmaz Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Yılmaz Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı
Rumen hakemden ırkçı ifade için özür
Rumen hakemden ırkçı ifade için özür
TFF: Hakemlerimize güveniyor, inanıyor ve destekliyoruz
TFF'den hakem açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.