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Gümüşhanespor'da Bülent Demirkanlı istifa etti

FUTBOL HABERLERİ  | 18.12.2020 12:01 | Son Güncelleme

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor’da teknik direktör Bülent Demirkanlı istifa etti.

Gümüşhanespor'da Bülent Demirkanlı istifa etti

Gümüşhanespor'da 1 ay önce göreve başlayan teknik direktör Bülent Demirkanlı istifa etti.

Resmi sözleşmeyi 15 Kasım tarihinde imzalayarak görevine başlayan Demirkanlı, ekibiyle birlikte takımdan ayrılmak istediğini Gümüşhanespor Yönetim Kurulu'na sundu ve istifası kabul edildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımızın teknik sorumlusu Bülent Demirkanlı ayrılmak istediğini belirterek yönetim kurulumuza istifasını sunmuştur. Gümüşhanespor Yönetim Kurulumuz, teknik direktörün istifasını kabul etmiştir. Bülent Demirkanlı ve ekibine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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