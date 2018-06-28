Gümüşhanespor Sabri Sarıoğlu ve Semih Şentürk'ü istiyor!

Transferde sıcak gelişme... Boşta olan ve herhangi bir takımla anlaşması bulunmayan Sabri Sarıoğlu ve Semih Şentürk aynı takıma mı gidiyor? Teklif geldi, işte detaylar...

Son olarak Göztepe'de forma giyen ve yeni sezon öncesi İzmir ekibiyle yolları ayıran Sabri Sarıoğlu ve Temmuz ayı başında Eskişehirspor'dan ayrılan Semih Şentürk'e aynı takımdan teklif geldi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, kadrosunu iki tecrübeli isimle takviye yapmak için harekete geçti.

Karadeniz ekibi, 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu ve 35 yaşındaki Semih Şentürk'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Oyuncuların teklife ne yanıt vereceği ise merak konusu...

(Fotomaç)

