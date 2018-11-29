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Gümüşlükspor için yardım gecesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

Yardım gecesine Nejat İşler, Birce Akalay, Birsen Tezer, Deniz Çakır, Nükhet Duru, Mehmet Erdem gibi pek çok ünlü isim katıldı

Gümüşlükspor için yardım gecesi

Oyuncu Nejat İşler'in asbaşkanı olduğu Gümüşlükspor için yardım gecesi düzenledi. Gecede toplanan yardımlar çocukların spor eğitimi için harcanacak. Beyoğlu’ndaki Roxy adlı mekânda yapılan gecede birçok ünlü isim sahneye çıktı.

Nejat İşler’in Gümüşlüklü çocuklarının ücretsiz spor eğitimi alması için gerçekleştirdiği yardım kampanyasına ünlü dostları destek oldu. Yardım gecesinde Birce Akalay, Birsen Tezer, Deniz Çakır, Nükhet Duru, Mehmet Erdem ve Özge Fışkın sahneye çıktı.

Geceye gelenler arasında Rıza Kocaoğlu, Cemil İpekçi, Nur Fettahoğlu ve Çiğdem Batur da vardı. Nejat İşler mekân çıkışı “Geceye gelen herkese teşekkür ederim. Buradan toplanan gelir sporcu kardeşlerimizin yararına gidecek” diye konuştu.

Birce Akalay, geceye tek başına katıldı. Sahnede şarkı söyleyecek olan oyuncu, mekânda eski sevgilisi Can Tunalı’nın DJ performansı sergileyeceği hatırlatılınca, “Özel hayatım hakkımda konuşmak istemiyorum” dedi.
"Sesim güzel değil"

Nur Fettahoğlu, geceye eşi Levent Veziroğlu ve oyuncu arkadaşı Çiğdem Batur ile katıldı. Fettahoğlu muhabirlerin, “Siz de sahneye çıkacak mısınız?” sorusuna “Hayır, sesim güzel değil” diye cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
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