YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Gümüş’ten Biz Bize Yeteriz Türkiye’m Kampanyasına destek

Gümüş’ten Biz Bize Yeteriz Türkiye’m Kampanyasına destek

MALATYA HABERLERİ  | 06.04.2020 15:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı, "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" kampanyasına, Tüm Sanayici ve İş Adamları (TÜMSİAD) Derneği Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş de destek verdi.TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m Kampanyasına’ Malatya İl Başkanlığı ve üyelerimize beraber tam destek veriyoruz ve bağışta bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.Çin’in Wuhan kentinden yayılan korona virüs nedeniyle Türkiye’de de devlet yetkilileri tarafından önlemler alındığını belirten Gümüş, “ Sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” diyerek, korona virüs konusunda devletin yetkililerinin yaptığı açıklamalara ve koydukları kurallara uyulmasını önerdi.

Gümüş’ten Biz Bize Yeteriz Türkiye’m Kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı, "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" kampanyasına, Tüm Sanayici ve İş Adamları (TÜMSİAD) Derneği Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş de destek verdi.
TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m Kampanyasına’ Malatya İl Başkanlığı ve üyelerimize beraber tam destek veriyoruz ve bağışta bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Çin’in Wuhan kentinden yayılan korona virüs nedeniyle Türkiye’de de devlet yetkilileri tarafından önlemler alındığını belirten Gümüş, “ Sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” diyerek, korona virüs konusunda devletin yetkililerinin yaptığı açıklamalara ve koydukları kurallara uyulmasını önerdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

İstif makineleri sektörü "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden yararlanmak istiyor

İstif makineleri sektörü "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden yararlanmak istiyor

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Malatya Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
05:57
Öğle
12:34
İkindi
16:10
Akşam
19:01
Yatsı
20:20

Malatya Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Ahmet Eken Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Dündar Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya’da 14 gün kuralına uymayan 19 kişiye ceza kesildi

Malatya’da 14 gün kuralına uymayan 19 kişiye ceza kesildi

Malatya’da pazar yerlerinde ek tedbirler

Malatya’da pazar yerlerinde ek tedbirler

Malatya’da korona virüs toplantısı yapıldı

Malatya’da korona virüs toplantısı yapıldı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.