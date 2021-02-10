Gümüştepe Koleji’nde her öğrenciye özel sınıfta bursluluk sınavı

Akademik başarısını kendine özgü uyguladığı eğitim-öğretim programları ile harmanlayan Gümüştepe Koleji, eğitim tecrübesini şimdi de yeni öğrencilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Gümüştepe Koleji’nin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı “Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı” başvuruları başladı. Gümüştepe Koleji bu yıl 4,5,6 ve 7. sınıf kayıtları için tüm okulu, “Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı”na açtı. Okula kabul ve bursluluk sınavı, bu yıl salgın şartları sebebiyle her öğrenci için özel sınıflarda birebir olarak gerçekleştirilecek. Bireysel olarak yapılacak okula giriş sınavları için başvurular 0224 451 22 00 numaralı telefondan randevu alınarak yapılabilecek.

Gümüştepe Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanı sıra anaokulu, ilk ve ortaokulda, Uluslararası Bakalorya’nın (IB) geliştirdiği eğitim programlarını kullanıyor. Fark oluşturan ve öğrencileri akademik çalışmaların yanı sıra kişisel gelişimlerinde üstün başarıya ulaşmaları için teşvik eden IB, yaşam boyu öğrenme arayışına ilham vermeyi hedefliyor. Gümüştepe Koleji, Uluslararası Bakalorya’nın anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik geliştirdiği İlk Yıllar Programı olan PYP (Primary Years Programme) müfredatını uyguluyor. İlk Yıllar Programı PYP; düşünen ve sorgulayan, aynı zamanda insanların farklılıklarına saygılı ve duyarlı, insanî değerlerin şurunda, yerel ve küresel konularda bilgili ve ömür boyu öğrenmeyi hedefliyor.

Orta Yıllar Programı MYP ise; 12-16 yaş öğrencileri eleştirel ve düşünür fertler olmaları için teşvik eden bir öğrenim programı. MYP, öğrencileri geleneksel ders disiplinlerindeki çalışmaları ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurmaya teşvik ederek, entelektüel gelişimi destekliyor.



