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‘Gün Dayanışma Günüdür’

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.05.2020 14:58 | Son Güncelleme

Balıkesir Kent Konseyi, semt pazarlarında ihtiyaç sahipleri için “İmkânı Olan Bıraksın, İhtiyacı Olan Alsın” projesi başlattı.

Balıkesir Kent Konseyi, semt pazarlarında ihtiyaç sahipleri için “İmkânı Olan Bıraksın, İhtiyacı Olan Alsın” projesi başlattı. “Gün Dayanışma Günüdür” sloganıyla hayata geçirilen ve Ramazan Ayı boyunca sürecek olan projeyle yardımseverlerin bıraktığı; ekmek, sebze ve meyve gibi gıda ürünlerini ihtiyaç sahipleri alabilecek.

Balıkesir Kent Konseyi, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya örnek olacak bir projeyi hayata geçirdi. Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası’nın da destekleriyle semt pazarlarında ihtiyaç sahipleri için “İmkânı Olan Bıraksın, İhtiyacı Olan Alsın” projesini başlattı. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde işini kaybeden ya da işyerlerini açamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar düşünülerek “Gün Dayanışma Günüdür” sloganıyla başlatılan proje kapsamında pazar yerlerinde açılacak stantlara yardımseverlerin bıraktığı; ekmek, sebze ve meyve gibi gıda ürünlerini ihtiyaç sahipleri alabilecek.
Stantlar; 2. Sakarya Mahallesi’ndeki Pazartesi Pazarında, Kurtdereli Spor Salonu karşısındaki ve 2. Gündoğan Mahallesi’nde Cuma Pazarlarında ve her gün Zahire Pazarında açık olacak. İhtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ihtiyaçlarını, yardımseverler tarafından desteklenecek bu stantlardan giderebilecek.

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