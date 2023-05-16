Gün Işığım dizisi ne zaman başlayacak? Gün Işığım konusu ne, oyuncuları kimler? Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan başrolde

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın heyecanla beklenen yeni dizisi için hazırlıklar sürüyor. Kod adı “Gün Işığım” olan dizinin haziranın ilk haftası sete çıkılması, temmuz ortasında da ilk bölümün yayınlanması planlanıyor. Peki, Gün Işığım dizisi ne zaman başlayacak? Gün Işığım konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

GÜN IŞIĞIM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturacak. Bilgin hafta başı oyuncu seçimine başladı. Haziranın ilk haftası sete çıkılması, temmuz ortasında da ilk bölümün yayınlanması planlanıyor. Dizinin kanal görüşmeleri ise henüz devam ediyor.

GÜN IŞIĞIM KONUSU NE?

Senaryosunu Kübra Sülün'ün yazdığı dizide Alaca Holding'in veliahtı olan Oğuz'a babası bir vasiyet bırakır ve kendisinin ardından işlerin başına geçmesini, ikinci eşinden olan çocuklarına da göz kulak olmasını ister.

Ancak vasiyeti yerine getirmeye hiç gönlü olmayan Oğuz’un yolu kardeşleriyle beraber dolandırıcılık yapan Leyla’yla kesişir. Leyla’nın yanlış anlaşılmalar sonucu eve bakıcı olarak geldiği sanılır. Merakla beklenen dizinin ve karakter adlarının değişeceği konuşuluyor.



