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Kocası 'daha dolgun ol' demişti! Reklam için soyundu

53 yaşındaki Heidi Klum, yeni cips iş birliğinin tanıtımı için plajda üstsüz poz vererek dikkatleri üzerine çekti. Ünlü model, ayrıca eşi Tom Kaulitz'in kendisine "Daha dolgun görünmelisin" tavsiyesi verdiğini ve zayıflama ilaçlarına ilgi duymadığını açıkladı.

Kocası 'daha dolgun ol' demişti! Reklam için soyundu

53 yaşındaki süper model Heidi Klum, Almanya'da satışa sunulacak yeni cips iş birliğinin tanıtımı için plajda üstsüz poz verdi. Ardından köpeğiyle denize girerek objektiflere yansıyan Klum, son dönemde yaptığı açıklamalarla da dikkat çekiyor.

Heidi Klum, Alman atıştırmalık markası Funny-Frisch ile iş birliği yaparak üzerinde kendi fotoğrafının yer aldığı sınırlı sayıda üretilen Chipsfrisch Roast Chicken Style by Heidi Klum adlı cips serisini tanıttı. Ürünlerin ağustos ayında Almanya'daki mağazalarda satışa çıkması planlanıyor.

Kocası daha dolgun ol demişti! Reklam için soyundu 1

"DAHA DOLGUN OL"

Bu kampanya, Heidi Klum'un kısa süre önce eşi Tom Kaulitz hakkında yaptığı açıklamaların ardından geldi. 2019 yılından bu yana Tokio Hotel grubunun gitaristi olan 36 yaşındaki Tom Kaulitz ile evli olan Klum, eşinin kendisini daha dolgun bir fiziği benimsemeye teşvik ettiğini söyledi.

Kocası daha dolgun ol demişti! Reklam için soyundu 2

Ünlü model, "Yaş aldıkça çok zayıf olmaktansa biraz daha dolgun görünmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu bana ilk söyleyen eşim oldu. Bana 'Daha fazla yemelisin. Kemiklerinin üzerinde biraz daha et olsa çok daha iyi görünürdün' dedi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
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