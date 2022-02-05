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Gün sofralarının baş tacı olmaya aday, lezzetli ve pratik sosyete kısırı tarifi

05.02.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın günlerinde ne kadar farklı tariflere yer versek de kısırın yeri bambaşka. Klasik kısırdan sıkılanlar ve ona yeni bir soluk getirmek isteyenlerin hazırlayacağı bu sosyete kısırı, misafirlerinizin ve ev halkının yeni favorisi olmaya aday. Görüntüsüyle fellah köftesini anımsatan, sosu ve yeşillikleriyle damaklarda iz bırakan sosyete kısırı tarifi yazımızda.

Gün sofralarının baş tacı olmaya aday, lezzetli ve pratik sosyete kısırı tarifi

Kısırlık bulgur, en taze yeşillikler, çeşitli baharatlar ve elbette sarımsağın bir araya gelişi, muhteşem bir yemek için yeter de artar bile. Minik minik yuvarlanan köfteleri ile gün sofralarına lezzet katacak sosyete kısırını hem yapmak hem yemek oldukça keyifli. "Kısırın her türlüsüne bayılırım, yeni tariflere de hep açığım." diyenler, sosyete kısırını yapmak için mutfakta hazırlık başlasın! İşte tarifimiz...

SOSYETE KISIRI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kısırlık bulgur

  • 1 su bardağı sıcak su

  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 yumurtanın beyazı

  • 2 çorba kaşığı un

  • Yarım çorba kaşığı biber salçası

  • Yarım çorba kaşığı domates salçası

SOSU İÇİN

  • Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

  • Yarım çorba kaşığı biber salçası

  • Yarım çorba kaşığı domates salçası

  • 2 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı nane

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • Göz kararı tuz

SÜSLEMEK İÇİN

  • 3 dal yeşil soğan

  • Yarım demet maydanoz

  • Yarım limon

HAZIRLANIŞI

  • Kapaklı bir yoğurma kabı içerisine 1 bardak sıcak su ve 1 bardak kısırlık bulguru alın. Bulgurun şişmesi için kabın kapağını kapatın ve 10 dakika kadar bekletin.

  • Süre sonunda yumurta akı, salçalar, baharatlar, un ve tuzu ekleyin.

  • Tüm malzemeler iç içe geçinceye dek yoğurun. Yoğrulan hamuru kısa bir süre dinlendirin.

  • Hamurdan nohut büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlayın.

  • Geniş bir tencereye su ve tuz koyarak kaynatın. Kaynayan suya yuvarladığınız hamurları ekleyin.

  • Tüm hamur parçaları suyun yüzeyine çıktığında suyu süzün ve soğutmaya alın.

  • Ayrı bir tencere içine ayçiçeği yağı, biber ve domates salçası, dövülmüş 2 diş sarımsak, tuz ve baharatları alın, orta ateşte pişirin.

  • Salçalı ve baharatlı sosun içerisine haşlanmış bulgurları ekleyin. Bulgur topları ve sosun birbirine geçmesi için hafifçe karıştırın.

  • Geniş bir servis kasesine sosla karışmış bulgur toplarını alın ve soğuması için bekletin.

  • Üzerine ince ince kıyılmış yeşil soğan ve maydanozları ekleyin. Yarım limonu sıkarak gezdirin.


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