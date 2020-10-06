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GÜNCELEME - Bodrum'da bir tersanenin önünde kafatası bulunmasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

MUĞLA HABERLERİ  | 06.10.2020 00:00 | Son Güncelleme

Bodrum Adliyesine çıkarılan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tersanenin önünde bulunan kafatasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, gözaltına alınan 4 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Zanlılardan 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, R.A. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen R.A. adliye çıkışında gazetecilere, "Ben öldürmedim ki tedbir olsun diye tutukladı hakim." dedi.

Bodrum'da 16 Temmuz'da bir tersanenin çalışanları tarafından iş yerinin önünde bulunan kafatasının Aralık 2019'da İçmeler mevkisinde kayıp başvurusu yapılan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olduğu belirlenmiş, yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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