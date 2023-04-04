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Şanlıurfa'da tartıştığı kayınbiraderini silahla öldüren kadın gözaltına alındı

04.04.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da, tartıştığı kayınbiraderini silahla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı.

Paşabağı Mahallesi'nde Ferdi B. (41) ile yengesi H.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B. yanında bulundurduğu tabancayla Ferdi B'ye ateş etti.

112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ferdi B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, H.B'yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Olay anı bölgedeKİ bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, H.B'nin kayınbiraderini silahla kovaladığı, Ferdi B'nin sokakta geçen bir kişinin arkasına geçerek kendisini korumaya çalıştığı görülüyor. Ferdi B'nin, H.B'nin elindeki silahı almaya çalıştığı sırada vurulduğu görüntülerde yer alıyor.

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