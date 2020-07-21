YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. GÜNCELLEME 2 - Adana Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 2 - Adana Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

ADANA HABERLERİ  | 21.07.2020 16:51 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Adana Adliye binası önünde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda yaklaşık 2 ay önce 2 grup arasında çıkan ve olayla ilgisi olmayan bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek ilk duruşması için geldikleri adliye binası önünde karşılaşan tutuksuz sanıklar Nuri Ö. (36) ile Adem G. (26) arasında tartışma çıktı.

Daha sonra 2 taraf arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada Nuri Ö'nün demirle saldırdığı, Adem G'nin de tabancayla karşılık verdiği iddia edildi. Nuri Ö, kurtulmak için adliye binasına sığındı. Olay sırasında Nuri Ö. ile olayla ilgisi bulunmayan Mehmet Emin ve kızı Elif Şen mermilerin hedefi oldu.

Olayla ilgisi bulunmayan Murat Güzel Sabuncu ve 2 çocuğun da aldıkları darbeler nedeniyle yaralandıkları öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, baygınlık geçiren bir kişiye 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Polis, kaçan şüpheli Adem G'yi kovalamaca sonucu girdiği sokakta yakaladı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen Elif M, Selçuk Y. ve Sercan Y. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Türkmenbaşı Bulvarı'nda 12 Mayıs'ta aralarında husumet olan 2 taraf arasında silahlı kavga çıkmış, olayla ilgisi olmayan bir kişi yaralanmıştı. Olay sırasında yoldan geçen, aralarında sivil polis arabasının da olduğu 3 araca mermi isabet etmişti.

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Adana Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Demet Özdemir tatilde! Telefonunu elinden düşürmedi Demet Özdemir tatilde! Telefonunu elinden düşürmedi
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Kayıp Pınar’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Kayıp Pınar’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

MER Koleji yeni dönem kıyafetleri tanıttı

MER Koleji yeni dönem kıyafetleri tanıttı

Erciyes’teki gece fotoğrafları büyük ilgi gördü

Erciyes’teki gece fotoğrafları büyük ilgi gördü

Kaş’ta kontrolden çıkan araç duvara çarptı

Kaş’ta kontrolden çıkan araç duvara çarptı

Araç içinde sohbet ederken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 3 yaralı

Araç içinde sohbet ederken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 3 yaralı

Adana Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:28
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:02
Yatsı
21:34

Adana Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

Anıl Eczanesi
Seyhan
Esin Eczanesi
Seyhan
Nida Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Rengin Eczanesi
Seyhan
Sadıkoğlu Eczanesi
Seyhan
Saygın Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Abdioğulları İSO 500’de 34 basamak yükseldi

Abdioğulları İSO 500’de 34 basamak yükseldi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.