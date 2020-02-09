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GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

ANTALYA HABERLERİ  | 09.02.2020 21:43 | Son Güncelleme

Özhaseki'nin yanı sıra kazada yaralanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal: - "Mehmet Özhaseki ve Menderes Türel'in sağlık durumu iyi. Mehmet Bey'in burnunda kırıklar var. Filmleri çekiliyor, tetkikleri yapılıyor. Buna göre tedavi uygulanacak" AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin burnunun kırıldığı trafik kazasında, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, hafif yaralandı.

Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın içinde bulunduğu 07 SE 942 plakalı araç, Serik Devlet Su İşleri mevkisinde, 06 VTJ 22 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Özhaseki, Türel ve Yılmaz, Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

- "Sağlık durumları iyi"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yaptığı açıklamada, "Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu iyi. Mehmet Bey'in burnunda kırıklar var. Filmleri çekiliyor, tetkikleri yapılıyor. Buna göre tedavi uygulanacak. Başka bir şeyi yok. Menderes Bey hastaneye ayakta geldi, önemli bir şeyi yok." diye konuştu.

Kazanın duyulmasının ardından AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş hastaneye geldi.

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Antalya Mehmet Özhaseki Menderes Türel Prof. Dr. Mustafa Ünal Trafik Kazası

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