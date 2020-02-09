GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yaptığı açıklamada, "Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu iyi. Mehmet Bey'in burnunda kırıklar var. Filmleri çekiliyor, tetkikleri yapılıyor. Buna göre tedavi uygulanacak. Başka bir şeyi yok. Menderes Bey hastaneye ayakta geldi, önemli bir şeyi yok." diye konuştu.

Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

- Özhaseki'ye burnundan cerrahi müdahale yapılacak

Kazada araçta bulunan Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki ile Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Tıp Fakültesi Hastanesi binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hastaneye kazada araçta bulunan Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki ile Yusuf ziya Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz'ın da getirildiğini belirten Ünal, "Hiçbirinin hayati tehlikesi yok çok şükür. Sadece Mehmet Özhaseki bakanımızın burnunda bir kırık var, muhtemelen burnuna bir cerrahi müdahale yapılacak." dedi.

Yusuf Ziya Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz'ın omzunda çıkık olduğunu ve ortopedik bir müdahale gerektiğini dile getiren Ünal, başka önemli bir şey bulunmadığını kaydetti.

Taburcu edilip edilmeyecekleri ile ilgili soruya ise Ünal, "Muhtemelen Menderes Bey ile Yusuf Ziya Bey bu akşam çıkarlar, Mehmet Bey'i bu gece misafir ederiz, burun kemiğine müdahale yapılırsa." diye konuştu.

Öte yandan aracı kullanan Ender Aysal'ın da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

