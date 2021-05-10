GÜNCELLEME 2 - Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuğun cesedi bulundu

Otopsinin ardından ailelere teslim edilen 2 çocuğun cenazeleri, köy mezarlığının yanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tören sırasında çocukların yakınları gözyaşı döktü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı cenazeye, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve kısıtlı sayıda aile yakını katıldı.



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