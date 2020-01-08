GÜNCELLEME 2 - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti, biri Eskişehir'e sevk edildi, 3'ünün yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boşaltılan binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan iki kişiyi yoğun dumana rağmen, dışarı çıkarmayı başardı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi ile itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları binadan çıkarılan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiyenin binadan çıkardığı 2 kişinin, dumandan etkilendikleri ve durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, yangının binanın 4. katında çıktığını ifade ederek, "Burada çalışan 2 arkadaşımız dumandan etkilenmemek için bir üst kata çıkıyorlar, kapalı bir odada mahsur kalıyorlar. İtfaiye personelimiz yoğun uğraş sonucu arkadaşlarımızı bulundukları yerden çıkarıyorlar. Arkadaşlarımızın durumu ağır, Allah'tan şifa diliyoruz." dedi.

Kaymakam Gürkan Demirkale, itfaiyenin, mahsur kaldıkları binadan çıkardığı Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse'nin (27) kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Demirkale, dumandan etkilenen 4 kişiden Aşkın Bayraktar'ın ise ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildiğini, 3 kişinin yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

