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GÜNCELLEME 2 - Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

05.01.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ TUTUKLANMASI EKLENDİ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 57 yaşındaki kadının cesedi evindeki sandıkta bulundu.

Malatya'da emniyete giden Vural Yılmaz, Antalya'da 17 Aralık'ta Saadet Tutkanç'ı çıkan tartışma sonucunda eliyle boğarak öldürdüğünü, cesedini de evdeki sandığa sakladığını belirterek suçunu itiraf etti.

Bunun üzerine Tutkanç'ın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki evine giden Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının cesedini sandıkta buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tutkanç'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olayın ardından Malatya'da gözaltına alınan Vural Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Engelli çocuğu komşusuna emanet etmiş

Olayın meydana geldiği Üçgen Mahallesi 109 Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, Tutkanç’ın kendi halinde yaşayan biri olduğunu söyledi.

Bir kafede bulaşıkçılık yaptığı öğrenilen Saadet Tutkanç’ın evinde baktığı engelli çocuğu, öldürülmeden önceki gün bir komşusuna emanet ettiği ortaya çıktı.

Engelli çocuğa bakan komşunun da Tutkanç’ın tatile gittiğini sandığı öğrenildi.

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