GÜNCELLEME 2 - Antalya'da emekli kadın öğretmen kocası tarafından öldürüldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan emekli kadın öğretmen hayatını kaybetti.

Yeniköy Mahallesi 283 Sokak'ta ikamet eden T.Y, sabah saatlerinde polis merkezine gidip gece karısı Gülsenem Y'yi (63) öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Eve giden polisler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gülsenem Y'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Gülsenem Y. ve T.Y'nin 2 çocuğunun bulunduğu, daha önce boşandıkları ancak yeniden evlendikleri öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsini ardından Gülsenem Y’nin cenazesi oğulları Kadir ve Kayhan Y’ye teslim edildi.

Cenazenin, Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

- "Annem yıllarca onun borçlarını ödemekle uğraştı"

Gülsenem Y'nin oğlu Kayhan Y, AA muhabirine, annesinin her maaş aldığında parasını almak isteyen babasından şiddet gördüğünü söyledi.

Annesinin emekli öğretmen olduğunu ifade eden Kayhan Y. "Annem yıllarca onun borçlarını ödemekle uğraştı. Psikolojik sorunları da vardı. Annemi yine para almak için öldürmüş." diye konuştu.

Gülsenem Y’nin kendisi gibi emekli öğretmen olan kız kardeşi Songül Kılıççı ise gazetecilere, kardeşinin yıllarca kocasını sırtında taşıdığını ifade ederek, "Dün elektrik ve su faturalarını yatırması için para vermiş. O faturaları yatırmak yerine parayı harcamış. Tartışma bu nedenle çıkmış. Sonra cinayet meydana gelmiş." dedi.

- "Gülsenem'i öldürdüm. Cenazesi evde"

Zanlı T.Y. emniyette verdiği ilk ifadede, eşini mutfakta bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Çıkan tartışma sonucunda olayın meydana geldiğini öne süren T.Y. olay anında alkollü olduğunu iddia etti.

T.Y’nin yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi.

Zanlının, polis merkezine teslim olmaya gitmeden önce yakınlarını arayıp "Gülsenem'i öldürdüm. Cenazesi evde. Hakkınızı helal edin, ben polise gidiyorum." dediği öğrenildi.



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