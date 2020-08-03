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GÜNCELLEME 2 - Antalya'da genç kadının birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulunması

ANTALYA HABERLERİ  | 03.08.2020 20:30 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlı ve kız kardeşi tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadının birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı ile kız kardeşi tutuklandı.

Hatice Şimşek'in (30) Konuksever Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan birlikte yaşadığı Gökhan Ç. (31), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Ayrıca olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle Gökhan Ç'nin kız kardeşi Ümran Ç. de gözaltına alındı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Gökhan Ç'nin emniyetteki ifadesinde, olaydan bir gün önce Şimşek ile tartıştıklarını ve genç kadına şiddet uyguladığını kabul ettiği öğrenildi.

Zanlı Gökhan Ç'nin, "Alkollüydüm, sabah kalktığımda öldüğünü fark ettim. Polise haber verdim, neden öldüğünü bilmiyorum." dediği kaydedildi.

Şimşek'in cenazesi de Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Tabutun cenaze nakil aracına konulması sırasında Şimşek'in yakınları gözyaşı döktü.

Oldukça üzgün olduğu görülen baba Hamza Şimşek, bir yakınının yardımıyla araca bindirildi.

Genç kadının cenazesinin Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta yaşayan Gökhan Ç, dün 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'i evde hareketsiz bulduğunu bildirmişti. Eve giden ekipler, vücudunda morluklar tespit edilen Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, Gökhan Ç. gözaltına alınmıştı.

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