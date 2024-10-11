Bakırköy'de eşini silahla vurarak öldüren kişi intihar etti

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Erhan Önala, henüz bilinmeyen nedenle eşi Berivan Önala'ya (37) yanında getirdiği silahla ateş etti. Önala, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kadın ile eşinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı bölgede inceleme yaptı.

Öldürülen Berivan Önala'nın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevusu olduğu, buraya eşi Erhan Önala ile gittikleri belirlendi.

Erhan Önala'nın çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 13.20 sıralarında yaşanan olaya ilişkin incelemelerde, kuru sıkıdan bozma bir tabanca ve 9 milimetre çapında 3 mermi bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda Erhan Önala hakkında herhangi bir şikayet ya da uzaklaştırma kararının bulunmadığı tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, 112 Acil ihbar hattımız ve kadınlar için KADES uygulaması, ilimizde huzur ve güvenliği koruyabilmek için 24 saat görev başındadır. Bakırköy'de yaşanan bu elim olay hepimizi derinden üzmüştür." ifadesi kullanıldı.