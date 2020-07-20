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GÜNCELLEME 2 - Bursa'da 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan saldırgan intihar etti

BURSA HABERLERİ  | 20.07.2020 20:09 | Son Güncelleme

Güvenlik kamerasınca da kaydedilen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki saldırıda iş yeri sahibi ve babası hayatını kaybetti, bir çalışan yaralandı - Evine gidip eşini de bıçakla yaralayan saldırgan intihar etti BABA MUSA GÜLOĞLU'NUN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde silahla 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan saldırgan, evinde eşini de bıçakla yaraladıktan sonra intihar etti.

Ramazan A, Yunusemre Mahallesi 2. Kasapoğlu Sokak'taki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gitti.

Elindeki pompalı tüfekle içeri giren Ramazan A, henüz bilinmeyen bir nedenle ateş etmeye başladı. Göğsünden vurulan iş yeri sahibi Enes Malik Güloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırıda Güloğlu'nun babası Musa Güloğlu başından ve boynundan, temizlik görevlisi Aysel Y. ise kolundan yaralandı.

- Evine gidip eşini de bıçakladı

Saldırgan, olay yerinden kaçarak Osmangazi ilçesindeki evine gitti.

Eşi Gülsüm A'yı da karnından bıçakla yaralayan Ramazan A, daha sonra Tabakhane bölgesindeki bir hurda deposundaki barakada yaşamına son verdi.

112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan, iş yeri sahibi Enes Malik Güloğlu'nun babası Musa Güloğlu, burada hayatını kaybetti.

Bu arada, rehabilitasyon merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırganın elindeki tüfekle içeri girmesinin ardından içerideki 2 kadının panikle kaçıştığı, daha sonra Ramazan A'nın ateş edip kaçtığı görülüyor.

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