GÜNCELLEME 2 - Bursa'da 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan saldırgan intihar etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde silahla 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan saldırgan, evinde eşini de bıçakla yaraladıktan sonra intihar etti.

Ramazan A, Yunusemre Mahallesi 2. Kasapoğlu Sokak'taki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gitti.

Elindeki pompalı tüfekle içeri giren Ramazan A, henüz bilinmeyen bir nedenle ateş etmeye başladı. Göğsünden vurulan iş yeri sahibi Enes Malik Güloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırıda Güloğlu'nun babası Musa Güloğlu başından ve boynundan, temizlik görevlisi Aysel Y. ise kolundan yaralandı.

- Evine gidip eşini de bıçakladı

Saldırgan, olay yerinden kaçarak Osmangazi ilçesindeki evine gitti.

Eşi Gülsüm A'yı da karnından bıçakla yaralayan Ramazan A, daha sonra Tabakhane bölgesindeki bir hurda deposundaki barakada yaşamına son verdi.

112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan, iş yeri sahibi Enes Malik Güloğlu'nun babası Musa Güloğlu, burada hayatını kaybetti.

Bu arada, rehabilitasyon merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırganın elindeki tüfekle içeri girmesinin ardından içerideki 2 kadının panikle kaçıştığı, daha sonra Ramazan A'nın ateş edip kaçtığı görülüyor.

