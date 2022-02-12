YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. GÜNCELLEME 2 - Bursa'da bıçakla annesini öldürüp, kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - Bursa'da bıçakla annesini öldürüp, kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı

12.02.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren, kardeşini de ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed E. (25), Dumlupınar Mahallesi Emek Sokak'taki evlerinde annesi Azime A. (48) ve üvey kız kardeşi Merve A. (13) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed E, annesi ve kardeşini bıçaklayarak evin kapısını kilitledi.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin geldiğini gören şüpheli, eve kimsenin girmemesini isteyerek pencereye yumruk ve kafasıyla vurmaya başladı. Zanlı polislerin ikna etmesiyle teslim oldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Azime A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Merve A. ise ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Azime A'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

- Şüpheli tutuklandı

Çeşitli suçlardan 4 sabıkası bulunan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammed E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Şeytan bana 'Kendini öldür.' dedi. Kendimi bıçaklayacaktım, annem müdahale etti. Daha sonra şeytan 'Anneni de öldür.' dedi, bunun üzerine annemi bıçakladı. O sırada kardeşim geldi. Şeytan onu da öldürmemi isteyince kardeşimi de bıçakladım." dediği öğrenildi.

Muhammed E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralıİnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralı
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonunda 4 şüpheli yakalandıTekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 12 Şubat Cumartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:54
Öğle
13:23
İkindi
16:14
Akşam
18:42
Yatsı
20:01

Bursa Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Cumartesi

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Bayer Eczanesi
Gemlik
Yasemin Eczanesi
Gemlik
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Sevim Eczanesi
Inegol
Hayat Eczanesi
Inegol
Eslem Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.