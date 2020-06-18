GÜNCELLEME 2 - Bursa'da selde sürüklenen kadını çevredeki bir iş yerinin çalışanı kurtardı

Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, Osmangazi ilçesinde özellikle Kapalı Çarşı ve Tarihi Hanlar Bölgesi civarında etkili oldu. Teşhir için dükkanların önüne konulan beyaz eşyalar ve dubalar sel sularında yuvarlandı.

Kahvecioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl olduğunu, ne olduğunu ben de anlayamadım. Birdenbire gittim öyle. O anda denizde boğulur gibi hissettim. Çok kötüyüm. Çok ağrım var. Her tarafım ağrıyor. Beni kurtaran vatandaştan Allah bin kere razı olsun. Dükkan sahibi kurtardı beni. Çekti hemen, nasıl olduğunu anlamadım bile. Çok kötüyüm her tarafım ağrıyor."

- "Tam önümden geçerken suyun içine atladım"

Sinan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolda aşağı doğru bir kadının sel sularında sürüklendiğini gördüklerini aktardı.

Yılmaz, "Kadıncağızı sel suları önüne katıp sağa sola çarparak götürüyordu. Birkaç arkadaş kurtarmaya çalıştı. Tam önümden geçerken suyun içine atladım, kenara çektim." dedi.

Ambulansla gelen ekibin gerekli müdahaleyi yaptığını belirten Yılmaz, kadının başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını söyledi.

- "Yaklaşık 850 metre sürüklendiğini düşünüyoruz"

Hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan yaralı kadının kayınbiraderi Ferhat Kahvecioğlu da doğal bir felaket yaşandığını ifade etti.