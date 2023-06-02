Çorum'da sağanak etkili oldu

Kentte ikindi saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu, araçlar güçlükle ilerledi.

Yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kent merkezindeki bazı bölümlerinde de ulaşımda aksama yaşandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, metrekareye yarım saatte 20 litre civarında yağış düştüğünü bildirdi.

Akşemseddin Caddesi'nde yaklaşık 400 metrelik alanda büyük su birikintisi oluştuğunu belirten Aşgın, "Şehrimizde yağış nedeniyle aksamalar var. Şehrin büyük kısmında trafik akıyor. Belli noktalarda sıkıntılar var." ifadesini kullandı.

Yağış nedeniyle kendilerine can ya da mal kaybı ihbarı ulaşmadığını vurgulayan Aşgın, "Belediyemizin bütün birimleri teyakkuz halinde. Tüm birimlerimiz görevinin başında. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Su basan noktalarda tahliye işlemleri devam ediyor. İnşallah kısa süre içinde normale döndüreceğimize inanıyoruz. Allah beterinden saklasın." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Bayat ilçesi Ahacık köyünde tarlada çalıştığı sırada üzerine yıldırım isabet eden Tekin T. (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin T, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İL AFET ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ'NDE TOPLANTI

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde ilgili kurumların temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda yağışla ilgili gelen ihbarlar ve kent genelindeki durum değerlendirildi.

Toplantının ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Aşgın, AA muhabirine, 17.00-17.30 saatlerinde Çorum'da şiddetli yağış meydana geldiğini söyledi.

Çorum'un son 1,5 aydır mevsim normallerinin üzerinde yağış aldığını anlatan Aşgın, "Rahmeti için rabbimize hamd ediyoruz. Bugün olduğu gibi bu rahmet kısmen bir takım mağduriyetlere sebebiyet verebiliyor. Yağış yaklaşık 30-35 dakika sürdü ve bu sürede meteorolojiden aldığımız bilgiye göre metrekareye 20 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bazı bölgelerde bu yağış sağanakla birlikte dolu şeklinde de görüldü." dedi.

Kent merkezinde özellikle Buhara ve Ulukavak mahallelerinin yağıştan etkilendiğini dile getiren Aşgın, "Özellikle Buharaevler 6 Cadde'de yağmur suyu şebekeleri yapmış olmamıza rağmen felaketin büyüklüğü ve yağışın miktar olarak normallerin çok üzerinde olması taşkınlara neden oldu." diye konuştu.

Belediyenin tüm birimleriyle teyakkuza geçtiğini vurgulayan Aşgın, "Bütün ekiplerimiz görevinin başında. 250 personelimiz, 200'ün üzerinde araç ve teçhizatla canhıraş şekilde mağduriyet oluşmasın diye seferberlik halindeyiz. Çorum Belediyemizin çağrı merkezine 500'ün üzerine su basmasıyla ilgili ihbar geldi. Bu ihbarların tamamını değerlendirdik. Bütün mağduriyetleri giderinceye kadar inşallah bütün ekiplerimizle süreci yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.

Aşgın, sel suları nedeniyle mahsur kalan birkaç vatandaşın da itfaiye ekiplerince kurtarıldığını vurguladı.

Sel sularından etkilenen vatandaşları mağdur etmeyeceklerinin altını çizen Aşgın, şunları söyledi:

"Evini su basan vatandaşlarımızın tamamını misafir edeceğiz. Yiyecek, içecek, barınma noktalarında ihtiyaçlarını bize bildirmeleri durumunda ihtiyaçlarının tamamını karşılamayla ilgili bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Her hangi mağduriyet oluşturmadan inşallah süreci tamamlayacağız."

Şehrin her noktasında çalışma yürüttüklerini anlatan Aşgın, yollardaki su birikintilerinin giderildiğini ve trafik akışının normale döndüğünü sözlerine ekledi.

