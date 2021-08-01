GÜNCELLEME 2 - Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Honaz Dağı Milli Parkı yakınındaki bölgeden yükselen dumanı fark edenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yangını söndürmeye yönelik çalışma başlattı.

Yangına 15'i Büyükşehir Belediyesine, 7'si Orman Bölge Müdürlüğüne ait 22 arazöz müdahale etti.

Orman işçilerinin yanı sıra Cankurtaran Mahallesi sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Çevredeki bazı arı kovanları da yangından etkilendi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Tin, yaptığı açıklamada, "Çok şükür yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Canlarını hiçe sayarak alevlerle mücadele eden yangın savaşçılarımıza minnettarız. Allah sizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Pamukkale Belediye Başkanı Örki, AA muhabirine, yangına kısa sürede müdahale edildiğini aktararak, Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Yangında vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiğini vurgulayan Örki, şunları kaydetti:

"Cankurtaran Mahallesi'nde muhtarımızın düğünü vardı. Orada toplanan bütün köyün gençleri, ileri gelenleri, yangın haberini alır almaz, dumanlar görülür görülmez, herkes düğün kıyafetleri ile adeta koşturdu buraya geldi. Elinde kazmasıyla, küreğiyle, şişesiyle, traktörlerinin arkasındaki su depoları ile yangına müdahale ettiler. Çok şükür yangın kontrol altına alındı."

