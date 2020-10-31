YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GÜNCELLEME 2 - Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi adli kontrolle salıverildi

GÜNCELLEME 2 - Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi adli kontrolle salıverildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.10.2020 14:32 | Son Güncelleme

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi adli kontrolle salıverildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde ikamet eden R.A'nın (49) İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz video paylaşımında bulunduğu belirlendi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımda bulunan kişiyi evinde gözaltına aldı.

R.A. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi adliyeye sevk edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 4 eksik var
Kayserispor’da 4 eksik var
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Ege depremini Eskişehir de hissetti
Ege depremini Eskişehir de hissetti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:47
Öğle
12:19
İkindi
15:15
Akşam
17:42
Yatsı
18:57

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Durukan Eczanesi
Sehitkamil
Halil İbrahim Eczanesi
Sehitkamil
İrfan Eczanesi
Sehitkamil
Maya Eczanesi
Sehitkamil
Sezer Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Berfin Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Covid 19’un mekanizması çözüldü
Covid 19’un mekanizması çözüldü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
GSO’dan ihracat devlerine tebrik
GSO’dan ihracat devlerine tebrik
GAÜN’de devir teslim
GAÜN’de devir teslim
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.