YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da HDP il ve ilçe binasında arama

GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da HDP il ve ilçe binasında arama

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.10.2020 19:21 | Son Güncelleme

Terör soruşturması kapsamında HDP il ve Yenişehir ilçe binasında yapılan polis araması kapsamında HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da aralarında olduğu 4 partili gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında HDP il ve Yenişehir ilçe binasında polis ekiplerinin aramada kapsamında HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da aralarında bulunduğu 4 partili gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, HDP il ve ilçe binasında başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Arama sırasında çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete, terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu poster, resim ve tişört, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde bayrak ve flamasının olduğu bez parçaları ele geçirildi.

Ele geçirilen deliller torbalarla binadan çıkarıldı.

Her iki binada yapılan aramada, aralarında HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da bulunduğu 4 partili gözaltına alındı.

- Soruşturma yasa dışı pankart asmadan

19 Ekim'de merkez Sur ilçesinin Fiskaya mevkisinde duvara yasa dışı pankart asılmaya çalışıldığının tespit edildiği, şahısların kaçması üzerine kamera kayıtlarının incelendiği belirtildi. Görüntülerde bir araç ile olay yerine gelen ve tekrar aynı araç ile Dağkapı istikametine gittikleri belirlenen şüpheliler A.M. ve S.K. yakalandı.

Devam eden çalışmalarda A.M. ve S.K. ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin Yenişehir HDP İlçe Başkanlığından çıkıp, araca binerek Fiskaya mevkisine gittikleri ve pankart astıkları, akabinde aynı taksi ile Batıkent'teki otobüs durağına gelerek Kürtçe ibareler içeren pankartı astıkları anlaşıldı. Şüphelilerin yine aynı taksi ile gittikleri HDP İl Başkanlığı binasına ellerindeki malzemelerle girdikleri tespit edildi.

HDP il ve Yenişehir ilçe binasında arama yapılmasının pankart asma olaylarına ilişkin gerçekleştiği belirtildi.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için önünde oturma eylemini sürdürdüğü HDP il binası ile ilçe binasında polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak
Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak
(Özel) İran’dan Van’a 25 milyon TL’lik yatırım
(Özel) İran’dan Van’a 25 milyon TL’lik yatırım

Diyarbakır Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:28
Öğle
12:09
İkindi
15:11
Akşam
17:40
Yatsı
18:55
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Diyarbakır’da otel ve iş yerleri denetlendi
Diyarbakır’da otel ve iş yerleri denetlendi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Ninova AVM dev kadrosunu büyütüyor
Ninova AVM dev kadrosunu büyütüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.