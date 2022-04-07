GÜNCELLEME 2 - Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zifti temizleme çalışmaları sürüyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zifti temizleme çalışmaları sürüyor.

Asfalt şantiyesinde görevli işçiler, sabah saatlerinde ziftin yayıldığı tarım arazilerinde çalışma yaptı.

Arazide donan ve sertleşen zift, iş makineleri yardımıyla zeminden kaldırılarak kamyonlara yüklendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki temizlik çalışmalarını takip etti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- "İdari süreçler başlatılmıştır"

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, gazetecilere, Bakan Murat Kurum'un talimatı ve Vali Ekrem Canalp'in koordinasyonunda olayın gerçekleşmesinin ardından bölgeye intikal edildiğini söyledi.

Yayılan ziftin akışının durduğunu ve kurumuş durumda olduğunu ifade eden Öztürk, malzemenin kaldırılmaya başladığını belirtti.

Tesisle ilgili idari sürecin başlatıldığının altını çizen Öztürk, "Söz konusu olan tesisin çevre etki değerlendirmesi olmaksızın faaliyete başladığı tespit edilmiştir. İdari süreçler başlatılmıştır." dedi.

Öztürk en kısa zamanda ziftin yayıldığı arazinin temizleneceğini kaydetti.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Dairesi Başkanı Menderes İşçen ile ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün de temizlik çalışmalarını yerinde inceliyor.

Temizlik çalışmaları sırasında işçilerden biri, ziftin içinde kalan bir tarla faresini alarak buğday tarlasına bıraktı.

- "Zift kırıntılarının yıllarca kalacağını düşünüyorum"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı ve Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, asfalt şantiyesinden tarım alanlarına yayılan ve zeminde donan zifti temizlemenin tek yolunun iş makineleri yardımıyla topraktan sıyırmak olduğunu belirtti.

Kaya, havaların serin olmasının, ziftin geniş alanlara yayılmasını önlediğini söyledi.

Toprağın en verimli kısmının kaymak tabaka olarak bilinen 15-20 santimetrelik üst kısmı olduğunu, ziftin temizliği sırasında bu bölümün zarar görebileceğini ifade eden Kaya, "Ziftin içerisindeki katkı maddelerinin toprakta kalma ihtimali var. Belli ölçüde katkı maddeleri, toprak derinliğine ulaştıysa, toprağa karıştıysa bundan sonra yetişecek bitkilere toksik etkileri olabilir mutlaka burada esas problem bence dere yatağı. Çünkü kolay kolay temizlenmesi mümkün değil ve orada zift kırıntılarının yıllarca kalacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede, dün, asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplanmıştı.

