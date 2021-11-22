GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 6,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy ilçesinde geçen hafta cuma günü 5,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu ifade ederek, bu depremin ardından aynı ilçede 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini hatırlattı.

Söz konusu ilçede daha önceki depremde hasarlı olan binaların tahliye edildiğini anlatan Memiş, "Köprüköy ilçesinde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Şu an için aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

Memiş, kendisinin de Köprüköy'e hareket ettiğini anlatarak, "Köprüköy'de daha önceki depremde hasar gören tüm binaları tahliye etmiştik. Vatandaşlarımızı çadırlara, konteynerlere yerleştirmiştik. Ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri almıştı. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır, son sarsıntı nedeniyle vatandaşlarımızın olası tüm ihtiyaçları karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

Vali Memiş, Köprüköy'de hasar tespit çalışmalarının ve ekiplerin tedbirlerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

- "Tedbirlerin faydası oldu"

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Vali Memiş'e bilgi verirken Köprüköy ilçede 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini söyledi.

Geçen hafta cuma günü ilçede yaşanan depremin ardından önlemlerin alındığını ifade eden Karslı, "Vatandaşları evlerin dışında durmaları için uyarmıştık. Herkese çadır vermiştik. Çok şükür bu tedbirlerin faydası oldu. Yıkılma var ama içerisinde kimse yok, Allah'a şükür hafif atlatmış olduk. Depremin derinliği yüzeye 6 kilometre civarında olduğu için çok hissedildi. Kimsenin evlere girmesine izin vermiyoruz. Ekiplerimiz bölgede ve bölgedeki hasara ilişkin tekrar tarama yapıyoruz. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor."

Deprem esnasında Köprüköy Kaymakamlığı binasında bulunun vatandaşlardan Ali Daşdemir, evrak işleri esnasında depremin meydana geldiğini ve sallantıyı hissettikten sonra hemen dışarı koştuklarını söyledi.

- "Sallantı çok fazlaydı"

Vatandaşlardan Abdullah Aydemir de aynı bina içerisinde olduğunu ve sallantı üzerine koşarak aşağı indiğini kaydederek, "Sallantı çok fazlaydı, Allah büyüğünden korusun." dedi.

- Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

İlçede meydana gelen deprem anı Köprüköy Kaymakamlığının güvenlik kameralarınca da kayıt altına alındı.

Görüntülerde, vatandaşların deprem anında koşarak binadan çıktığı, bir vatandaşın deprem sırasında kaymakamlıktan çıktıktan sonra fenalık geçirdiği yer alıyor.

Bu vatandaşı çevredekiler sakinleştirmeye çalışırken bir başka vatandaşın da deprem anında kaymakamlık binasına girerken deprem olunca geri döndüğü kameralara yansıdı.

Kaymakamlık binasında görevli polisler de binanın tahliyesi sırasında vatandaşlara yardımcı oldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz