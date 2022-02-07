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  4. GÜNCELLEME 2 - Eyüpsultan'da su dolum tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME 2 - Eyüpsultan'da su dolum tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

07.02.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak: - "Yer yer alevli yanma devam ediyor. Kısa sürede kontrol altına alacağız" İTFAİYE DAİRE BAŞKANI ALBAYRAK'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde su dolum tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi Bahçeköy Caddesinde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesiste yangın çıktı.

Alevler, bitişikteki başka firmalara ait depolara da sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden edinilen bilgiye göre, yangına 45 araç ve 140 personelle müdahalede bulunuluyor.

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, "Yangın sönmüş gibi gözüküyor ama deponun gıda ve temizlik malzemesiyle dolu olmasından kaynaklı olarak alttan tekrar alevleniyor. Dolayısıyla biz tekrar tekrar alevlenen yere müdahale ediyoruz. Zannediyorum onları da bitirdikten sonra iş makineleriyle gireceğiz, soğutma çalışmaları ve buradaki enkazı harmanlayacağız, sonra da işimizi bitirip buradan ayrılacağız." diye konuştu.

Yangının ilk başta ormana da sıçrama riski olduğunu ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bu riskin ortadan kalktığını aktaran Albayrak, zarar gören herhangi birinin olmadığını vurguladı.

Albayrak, bina içerisindeki sıvı yağ ve deodorantlardan kaynaklı bazı maddelerden dolayı ufak çaplı patlamaların meydana geldiğini kaydetti.

Ekipler olay yerine vardığında alevlerin ilk olarak 7 bin metrekarelik gıda deposu olarak kullanılan binanın sağ tarafında olduğunu dile getiren Albayrak şunları kaydetti:

"Alevler ormana ağaçlık kısımlara doğru meyil almıştı. Oradaki sirayeti engellemek için hemen arkadaşlar çalışmaya başlamışlar. Rüzgarın ters esmesiyle alevler 5 bin metrekarelik binaya doğru yönelmiş. Ama arkadaşlarımız daha sonraki gelen ekiplerin yardımıyla 7 bin metrekarelik binanın sağından ve solundan müdahale ederek alevi ortada sıkıştırarak boğmaya çalıştı. Yer yer alevli yanma devam ediyor. Kısa sürede kontrol altına alacağız. İçeride ağzına kadar doldurulmuş bir depo var. Tuvalet kağıtları, kağıt mendiller, sıvı yağlar doluydu."

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