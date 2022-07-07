YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te camiyi yakmaya çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te camiyi yakmaya çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı

07.07.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ TUTUKLANMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te camiyi yakmaya çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir caminin kapısını yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Ökkes Eruslu Camisi'nde bir şahsın camiyi yakmaya çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "E.A'nın (50) caminin kapısını benzin dökmek suretiyle ateşe verdiği tespit edilmiştir. Akabinde şahıs yakalanarak, muhafaza altına alınmış, cami kapısı söndürülmüştür. Şüpheli E.A'nın kasten yaralama, basit yaralama, halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak suçlarından kaydı mevcut olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan saldırı anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, avluya elindeki bidonla gelen zanlının, benzini dökmesi ve ateşe vermesi yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Gaziantep'te camiyi yakmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandıGÜNCELLEME - Gaziantep'te camiyi yakmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı
GÜNCELLEME 3 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldüGÜNCELLEME 3 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü
Gölbaşı Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldıGölbaşı Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep zanlı

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:10
Öğle
12:40
İkindi
16:31
Akşam
20:01
Yatsı
21:37
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.