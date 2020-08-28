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GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.08.2020 22:25 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz: - "Soğutma çalışması devam ediyor. Yangının çıkış sebebi ise çok yönlü araştırılıyor" YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

3. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan bir ahşap palet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine, yangın ihbarının hemen ardından ekiplerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yangına yaklaşık 4 saat müdahale ettiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"30 araç ve yaklaşık 65 personelle yangına müdahale ettik. Çok şükür yangını önce kontrol altına aldık ve ardından söndürmeyi başardık. Soğutma çalışması devam ediyor. Yangının çıkış sebebi ise çok yönlü olarak araştırılıyor."

Bu arada, söndürme çalışmalarına Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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