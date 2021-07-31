GÜNCELLEME 2- Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.

Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.



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