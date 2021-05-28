GÜNCELLEME 2 - Hatay'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi toprağa verildi.

Madenköy Kavşağı'nda M.D'nin kullandığı 31 TC 784 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren (17) ve Yaren Altun (15) kardeşlere çaptı.

Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Eren ve Yaren Altun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınan kardeşlerin cenazesi, Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'ne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin naaşı, Gözcüler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz