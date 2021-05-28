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GÜNCELLEME 2 - Hatay'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi

28.05.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı DEFİN BİLİSİ VE DETAY EKLENDİ

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi toprağa verildi.

Madenköy Kavşağı'nda M.D'nin kullandığı 31 TC 784 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren (17) ve Yaren Altun (15) kardeşlere çaptı.

Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Eren ve Yaren Altun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınan kardeşlerin cenazesi, Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'ne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin naaşı, Gözcüler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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