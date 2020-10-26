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GÜNCELLEME 2 - Hatay'da patlama meydana geldi

HATAY HABERLERİ  | 26.10.2020 23:10 | Son Güncelleme

İskenderun'daki patlamayla ilgili 2 terörist de etkisiz hale getirildi - Polis ekipleri, patlama bölgesinin yakınlarında terk edilmiş bir araçta parmak izi incelemesi yaptı DETAYLAR EKLENDİ

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde meydana gelen patlama üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Patlamayla ilgili 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Olay yeri yakınında terk edilmiş araçta inceleme

Patlamanın meydana geldiği caddenin yakınlarında terk edilmiş bir cipi fark eden polis ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Teröristlerin kullandığı araç olduğu değerlendirilen cip, ekiplerce inceleniyor.

Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri de sürüyor.

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