Isparta'da kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

İstanbul Caddesi'ndeki bir gece kulübünün önünde B.Ş. (25) ve A.T. ile Bayram Ali Soyer arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş. bıçakla Soyer'i yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Soyer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan B.Ş. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.Ş. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

