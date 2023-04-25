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Isparta'da kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

25.04.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da gece kulübünün önünde çıkan kavgada bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1’i tutuklandı.

İstanbul Caddesi'ndeki bir gece kulübünün önünde B.Ş. (25) ve A.T. ile Bayram Ali Soyer arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş. bıçakla Soyer'i yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Soyer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan B.Ş. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.Ş. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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