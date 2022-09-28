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  4. GÜNCELLEME 2 - İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı

GÜNCELLEME 2 - İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı

28.09.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dümeni kilitlenen geminin çekilmesi işlemi sürüyor BOĞAZ TRAFİĞİNİN AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Üsküdar önlerinde bir dökme yük gemisinin dümeninin kilitlenmesi dolayısıyla askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 20.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kilitlenen 190 metre boyunda ve boş vaziyetteki ''VIVA ECLIPSE'' isimli dökme yük gemisi için KURTARMA-8-9-10 römorkörleri ve KEGM-3 botunun ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Boğaz trafiğinin de geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da demir atan gemiyi kılavuz kaptan refakatinde Ahırkapı'ya demirleme çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ve hızlı tahlisiye botu ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş, Boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Dümeni kilitlenen geminin, römorkörler eşliğinde güvenli bir şekilde çekilmesi işlemi devam ediyor.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 20.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı trafik gemi kıyı emniyeti

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