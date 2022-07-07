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  4. GÜNCELLEME 2 - İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCELLEME 2 - İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

07.07.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adliyeye sevk edilen 91 şüphelinin ifade alma işlemleri için 27 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi - Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ VE DETAY EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 91 zanlının ifade işlemleri için 27 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 zanlıdan 91'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Erdal A'nın da bulunduğu 91 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli ise dün adliyeye gönderilmişti.

Suç örgütünün elebaşı olduğu belirlenen ve halen firari olan İlyas S'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu arada operasyon kapsamındaki aramalarda ele geçirilen 46 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 7 kılıç, 7 telsiz, kalem şeklinde suikast silahı, susturucu, bin fişek, 3 hançer, çelik yelek, 900 bin dolar ve 413 bin avro İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Suç örgütü üyelerinin Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına giderek, buradakilerle yaşadıkları arbede güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, mekanda hakimiyet kurmak isteyen suç örgütü elemanları ile görevliler arasında yaşanan sözlü tartışma ve arbede yer aldı.

- Adliyeye dün sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Soruşturma kapsamında dün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 91 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, ifade almak için 27 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

- Olay

İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis ekipleri 119 şüpheliyi yakalamıştı.

Çalışmaların devamında yapılan ara gözaltılar ile yakalananların sayısı 122'ye yükselmişti.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirilmişti.

Öte yandan aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlü isimler de soruşturma kapsamında emniyete çağrılmıştı.

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Gözaltı cumhuriyet savcısı operasyon

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