GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da avukat ile müvekkilini öldürdüğü öne sürülen zanlının savcılık ifadesine ulaşıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir avukatı bürosunda, müvekkili olan kadını da iş yerinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Abdullah T, savcılık ifadesinde, "Önce onları, sonra kendimi öldürecektim. Bu nedenle çok üzerime geldiğini düşündüğüm avukat Servet Bakırtaş ve Burak Ocak'ı öldürmeye bir sene önce karar verdim. Bu kararımı bir türlü yerine getiremedim." dedi.

Bakırköy Karlıktepe Mahallesi'nde bulunan hukuk bürosunda avukat Servet Bakırtaş'ı (60), ardından Büyükçekmece Spotçular Çarşısı'nda avukatın müvekkili Öznur Tufan'ı (71) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Abdullah T'nin (58) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Polis eşliğinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen ve burada Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli Abdullah T, 2014 yılında Yenibosna'da mobilya üzerine iş yerinin olduğunu, aynı yerde esnaflık yapan Burak Ocak'ın kendisiyle rekabet yapmaya ve müşterilerini elinden almaya çalıştığını söyledi.

Mayıs 2014'te aralarında tartışma çıkan Ocak'ı, kendisine yumruk atması nedeniyle silahla yaraladığını öne süren şüpheli Abdullah T, Ağır Ceza Mahkemesi'nde aldığı ceza sonrasında 4 yıl 2 ay 15 gün cezaevinde kaldığını, 15 Ağustos 2018'de tahliye olduğunu ve düzenli bir iş kuramadığını aktardı.

Avukat Servet Bakırtaş'ın hakkında sürekli haciz işlemleri yaptığını, iş kuramadığını, ablasına sattığı evin Bakırtaş tarafından iptalinin istendiğini ifade eden şüpheli Abdullah T, "Davayı kazandıklarını hatırlıyorum. Benden istedikleri tazminat da 900 bin liraydı. Burak'ın hiçbir sakatlığı olmamasına rağmen bu miktar tazminata hükmedilmesini kabul edemedim. Yapacak iş bulamam, herhangi bir gelirimin olmaması, başkalarının yanında sığıntı şekilde yaşamam nedeniyle bunaldım. Kendimi öldürmek amacıyla 2019 yılında tabanca aldım." dedi.

Amacının kendisini öldürmek olduğunu, sonrasında yapılan şeyleri hazmedemediğini ve karşısındaki insanların kötü olduğunu düşündüğünü savunan şüpheli Abdullah T, "Önce onları, sonra kendimi öldürecektim. Bu nedenle çok üzerime geldiğini düşündüğüm avukat Servet Bakırtaş ve Burak Ocak'ı öldürmeye bir sene önce karar verdim. Bu kararımı bir türlü yerine getiremedim. En sonunda dün evde bulunduğum sırada silahımı elime aldığımda yine önce kendimi öldürmeye karar verdim. Ancak tetiği çekemedim, bunun üzerine önce avukat Servet Bakırtaş'ı öldürmek amacıyla yanıma kılık kıyafet alarak silahla birlikte öğle saatlerinde evden çıktım. Yürüyerek Bakırköy'deki bürosuna gittim." diye konuştu.

Dava dilekçelerinde avukatın bürosunun adresinin bulunduğunu, bir araştırma yapmadığını iddia eden şüpheli Abdullah T, kapıyı çaldığında Bakırtaş'ın açtığını, kendisini tanımadığını, 'üst kattan gönderdiler, avukatlık işim var' dediğinde Bakırtaş'ın kendisini içeriye kabul ettiğini belirtti.

Bakırtaş'a 'Ben Abdullah T. beni hatırladınız mı?' diyerek, poşetin içindeki silahı doğrulttuğunu, avukatın kendisine hamle yapması üzerine rastgele 2 el ateş ettiğini anlatan şüpheli Abdullah T, "Neresine geldiğini bilmiyorum. Silah seslerinin duyulacağını düşündüğüm için hemen oradan ayrıldım. Silahı poşete koyarak oradan ayrıldım." ifadelerini kullandı.

Taksiye binerek Burak Ocak'ın bulunduğu çarşıya gittiğini, koridorda Ocak'ın teyzesi Öznur Tufan'ı görünce olaylara en başından beri bu kişinin sebebiyet verdiğini düşündüğü için görür görmez silahı poşetten çıkartarak tek el ateş ettiğini aktardı.

Şüpheli Abdullah T, yaptıklarından pişman olduğunu söyledi.

- "Böyle bir sorguda bulunmak çok zor"

Savcılık tarafından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Abdullah T, önceki ifadelerini tekrar etti.

Söz verilen şüphelinin avukatı da, "Böyle bir sorguda bulunmak zor. Zorunlu müdafilik dolayısıyla buradayım. Meslektaşıma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Hakimlik, şüpheli Abdullah T'nin "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, 2014'te tartışma yaşadığı Burak Ocak'ı silahla yaralayan şüpheliye tazminat davası açıldığı, şüphelinin bunun üzerine Burak Ocak'ın teyzesi Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'tan davayı geri çekmelerini istediği, davanın geri çekilmemesi nedeniyle cinayetleri işlediği belirlendi.

- Öznur Tufan'ın cenazesi toprağa verildi

Büyükçekmece Spotçular Çarşısı'nda öldürülen Öznur Tufan için Aybars Ak Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Tufan'ın cenazesi, yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Yakuplu Köyiçi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Olay

Bakırköy Karlıktepe Mahallesi'ndeki hukuk bürosunda çalışan avukat Servet Bakırtaş, dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, olaydan kısa bir süre sonra Büyükçekmece'de Spotçular Çarşısı'nda Öznur Tufan isimli kadının öldürüldüğü ihbarını almış, daha sonra her iki olayın faili Abdullah T'yi yakalamıştı.

