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  4. GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da tıra çarparak yanan otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da tıra çarparak yanan otomobilin sürücüsü öldü

31.03.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı GÜVENLİK KAMERASI DETAYI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tuzla'da seyir halindeki tıra arkadan çarparak yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Murat Ataş'ın kullandığı 34 EEV 597 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Tepeören mevkisinde, Osman Zengin idaresindeki 42 DRZ 55 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından otomobil ve tırın dorsesinde yangın çıktı. Alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale eden tır sürücüsü başarılı olamayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş makinesi yardımıyla tırın altından çıkarılan otomobilin sürücüsü Murat Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine doğru yan yoldan verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Tır sürücüsü Osman Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken bir ses duyarak aracı durdurduğunu ve tırın dorsesinin altına bir otomobilin girdiğini gördüğünü anlattı.

Kazanın ardından çıkan yangını söndürmek için müdahale ettiğini, başarısız olunca da itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyleyen Zengin, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin sol şeritte seyrederken sağa doğru yönelmesi ve sağ şeritte ilerleyen tıra arkadan hızla çarpması yer alıyor.

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