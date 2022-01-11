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GÜNCELLEME 2 - İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 143 zanlı gözaltında

11.01.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 40 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 185 şüpheliden 143'ü yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucu tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında belirlenen 69'u muvazzaf 101 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 84 eski askeri okul öğrencisinin yakalanmasına karar verildi.

Şüpheliler hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği, tesadüfle açıklanmayacak, örgütsel irtibat tarzına uygun ankesörlü veya kontörlü sabit hat irtibatı, örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi deliller bulunduğu belirtildi.

Asker şüphelilerden 3'ünün albay, 2'sinin yarbay, 7'sinin binbaşı, 4'ünün yüzbaşı, 19'unun üsteğmen, 3'ünün teğmen, 53'ünün astsubay ve 10'unun uzman çavuş rütbesinde olduğu kaydedildi. Zanlıların, 23'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 24'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 39'unun Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'inin Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14'ünün Jandarma Genel Komutanlığına mensup olduğu da bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığınca İzmir merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 185 şüpheliden 143'ü yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

- 23 operasyonda 1525 şüpheli tutuklandı

Öte yandan, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle yürütülen planlı soruşturmalar dizisi kapsamında 19 Kasım 2019'dan bugüne kadar 23 operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 3 bin 450 kişi hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, yakalanan ve gözaltına alınan zanlılardan 1525'inin tutuklandığı, 500 şüphelinin ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldığı bildirildi.

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