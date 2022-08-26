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  4. GÜNCELLEME 2 - İzmir'de 6 aylık hamile annesini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - İzmir'de 6 aylık hamile annesini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

26.08.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ İFADESİ VE TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde annesini bıçaklaya yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ile oğlu Y.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Y.A, tartışma sırasında annesi E.Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

E.Y, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan hamile E.Y, tüm müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti.

Polis ekiplerince olayda kullandığı suç aletiyle gözaltına alınan Y.A. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlı Y.A'nın emniyetteki ifadesinde 2 ay önce annesiyle tartıştığı için evden ayrıldığını, olay günü ise üvey babasının kendisini arayarak annesinin sesinin iyi gelmediğini ve bu nedenle eve gidip ona bakmasını istediği, eve gitmesi üzerine tartıştığı annesini bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi.

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