GÜNCELLEME 2 - İzmir'de eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.Karcı, Işıklı Mahallesi'deki evde eşi Dilek Karcı'yı, av tüfeğiyle ateş ederek başından yaraladı.

Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi ağır yaralanan Karcı'yı, Tire Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinden kaçan şüpheli daha sonra jandarma ekibine teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan Karcı Tire Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Karcı, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



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